МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство Украины согласовало новый санкционный список, в который вошли 3600 российских физических и юридических лиц, в отношении них будет усилено санкционное давление с помощью стран G7 в Германии, сообщила в субботу пресс-служба минэкономики. США ввели санкции против иностранных компаний за поддержку России

"Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц", — сказано в сообщении на сайте минэкономики Украины.

Министра экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан, о чем говорилось, в частности, во время недавней встречи с министрами торговли стран G7 в Германии. Она отметила, что правительство и дальше продолжит "синхронизировать санкционные действия" с международными партнерами.

По данным ведомства, в список включены дети и родственники президента России Владимира Путина и его близкого окружения, представители региональных элит и российских властей, представители высшего руководящего состава Вооруженных сил РФ, олигархи, представители правительств ЛНР и ДНР, артисты, в том числе граждане Украины. Также приняты санкции против иностранных граждан — международных наблюдателей на референдумах.

Также предусмотрены санкции против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ. Он уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.