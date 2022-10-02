МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В России гречка обычно стоит дороже риса, однако в этом сезоне соотношение может измениться на противоположное, потому что стоимость гречки падает на фоне большого урожая — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Росстат отметил возобновление роста цен на овощи

"Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене – минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться", – отметил он.

Эксперт добавил, что при этом рис в нынешнем сезоне может подорожать в пределах десяти процентов.

"В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного", — сказал Злочевский.

Он напомнил, что Россия производит короткозерный рис — около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. Импортируется же длиннозерный рис — на него есть потребительские предпочтения. "Говорить о том, что будут взрывные процессы, связанные с ростом цен на рынке риса, не приходится. Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах десяти процентов", – сказал Злочевский.