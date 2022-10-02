МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Премьер Великобритании Лиз Трасс отговорила короля Карла III от посещения конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в Египте, пишет газета Times. В британском минфине считают, что налоговая реформа Трасс выгодна богатым

Конференция пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.

Как пишет издание, король, будучи страстным защитником окружающей среды, намеревался выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. "Трасс, которая вряд ли посетит конференцию в Шарм-эш-Шейхе, выступила против планов короля в ходе личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что это обстоятельство может привести к усилению напряженности между главой правительства и монархом. При этом, как утверждает источник, обсуждение этого вопроса проходило в "радушной" обстановке и без ссор.

"Тот факт, что его величество не станет присутствовать на саммите физически, не значит, что он не найдет способов принять участие", — пояснил он.

Еще один собеседник отметил, что монарх "разочаруется", если не посетит мероприятие.