МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В России происходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета, в таких условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем среднего профессионального образования, который отмечается впервые. Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования

"Сегодня в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Для решения важных государственных задач разработан проект, стартовавший 1 сентября. Благодаря "Профессионалитету" в разных регионах открыты образовательно-производственные кластеры, где осуществляется подготовка специалистов для металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности", — говорится в сообщении.

В своем поздравлении Мишустин отметил, что в настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных, а выпускники колледжей и техникумов востребованы в самых разных сферах. Премьер выразил особую признательность преподавателям и мастерам производственного обучения. "Желаю вам новых достижений, ярких открытий. Пусть учебный год будет успешным, а всем начинаниям сопутствует удача", — подчеркнул Мишустин.

Мишустин заметил, что дата для праздника, который в этом году отмечается впервые, была выбрана не случайно. 2 октября 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах", положивший начало становлению системы отечественного профессионально-технического образования.

"Мы гордимся трудовыми подвигами, совершенными выпускниками техникумов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, и в этот день отдаем дань уважения многим поколениям преподавателей, мастеров, стоявших у истоков отечественного профобразования. А также тем, кто приумножает славные педагогические традиции", — отметил Мишустин.