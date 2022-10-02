МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Евросоюз с целью заставить его "делать больше" для поддержки Украины, в том числе присоединиться к ежемесячной финансовой помощи Киеву, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Нацбанк Украины планирует получить транш экстренного финансирования от МВФ

"США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере 1,5 миллиарда долларов в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от своих европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм. Администрация Байдена… настаивает на том, чтобы Европа сделала больше", — сказано в материале агентства.

Ранее Байден утвердил закон о временном бюджете, предусматривающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине. Также сообщалось, что с начала спецоперации России на Украине при содействии Всемирного банка (ВБ) США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи.