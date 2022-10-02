МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. План поддержки экономики Великобритании, представленный в парламенте главой минфина Квази Квартенгом, будет сохранен, несмотря на критику, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс в интервью газете Telegraph. Times сообщила о "напряженности" между Трасс и Карлом III

"На вопрос, планирует ли она сохранить весь пакет мер, включая самое спорное положение об отмене ставки подоходного налога в размере 45%, премьер-министр просто ответила "да", — сообщило издание.

Трасс также опровергла утверждения о том, что Квартенга могут снять с должности, отметив, что меры были согласованы между ними совместно.

Глава британского минфина представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.