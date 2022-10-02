ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продолжит на следующей неделе заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил журналист Павел Зарубин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”. Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования

Кроме того, Путин проведет приуроченную ко Дню учителя, который отмечается 5 октября, встречу с российскими педагогами.