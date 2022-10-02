МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Денежной единицей в новых субъектах России будет рубль, обращение гривны останется возможным до 31 декабря 2022, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников со ссылкой на документы, внесенные в Госдуму. КС одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

"Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений", — процитировала его слова пресс-служба комитета.