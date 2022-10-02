КИШИНЕВ, 2 окт — ПРАЙМ. В центре Бухареста перед зданием кабинета министров проходит организованный партией AUR антиправительственный протест, в котором принимают участие более десяти тысяч человек, выражающих недовольство ростом тарифов на коммунальные услуги и инфляцией, сообщил лидер AUR, депутат парламента Джордже Симион. Антиправительственный протест в Молдавии собрал почти 40 тысяч людей

"На данный момент здесь собралось более 10 тысяч румын, здесь люди из всех уездов, которые выражают свое недовольство. Это не протест AUR, не протест Джордже Симиона, это протест недовольных граждан", — сказал он собравшимся.

Политик отметил, что в акции участвуют непарламентские политические формирования, неправительственные организации и союзы, члены некоторых союзов и работодателей. Он заверил, что акция протеста будет продолжаться и в последующие дни, пока власти не отреагируют.

"Мы не пойдем домой, мы продолжим протестовать в последующие дни, изо дня в день, если это необходимо, потому что это последняя форма, с помощью которой мы можем заставить правительство принять некоторые необходимые меры, чтобы остановить инфляцию, вернуться к регулируемому рынку, уволить некоторых министров, которые оказались абсолютно некомпетентными, и, конечно же, заставить премьер-министра Николае Чукэ уйти", — добавил депутат.

Перед началом акции протестующие демонстративно сожгли счета за коммунальные услуги.

Румынская полиция заявила, что в протесте участвует около тысячи человек.