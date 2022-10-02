МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Запорожской области в состав РФ, документ доступен в базе данных нижней палаты парламента. Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении ЛНР в Россию

Принятие иностранного государства в состав РФ оформляется голосованием Госдумы и Совета Федерации согласно соответствующему конституционному законодательству международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора Конституции РФ, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

Для этого в том числе требуется принятие нижней палатой парламента закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав РФ.

Башкин пояснил, что вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.

После поступления этого предложения президент России уведомляет о нем Совфед, Госдуму, кабмин и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, добавил Башкин.