Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур выборов президента Бразилии
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БРАЗИЛИА, 3 окт — ПРАЙМ. Гражданам Бразилии предстоит избрать президента страны во втором туре, туда вышли действующий глава государства Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны.
Первый тур состоялся 2 октября, второй намечен на 30 октября.
"Выборы математически определены. Второй тур", — появилась под результатами надпись в официальном приложении суда.
Подсчитано на данный момент 97,45% голосов, впереди экс-президент Лула да Силва с 47,93%, за ним идет Болсонару с 43,63%.
Для победы в первом туре нужно было набрать более 50% голосов избирателей.
Остальные кандидаты далеко позади, многие из них не набрали и 1% голосов.