БРАЗИЛИА, 3 окт — ПРАЙМ. Гражданам Бразилии предстоит избрать президента страны во втором туре, туда вышли действующий глава государства Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны. Путин обсудил с президентом Бразилии продовольственную безопасность

Первый тур состоялся 2 октября, второй намечен на 30 октября.

"Выборы математически определены. Второй тур", — появилась под результатами надпись в официальном приложении суда.

Подсчитано на данный момент 97,45% голосов, впереди экс-президент Лула да Силва с 47,93%, за ним идет Болсонару с 43,63%.

Для победы в первом туре нужно было набрать более 50% голосов избирателей.

Остальные кандидаты далеко позади, многие из них не набрали и 1% голосов.