ТОКИО, 3 окт — ПРАЙМ. Крупные производственные компании Японии третий квартал подряд пессимистично оценивают состояние экономической конъюнктуры в стране, такие выводы следуют из обнародованного в понедельник ежеквартального исследования Банка Японии (Центральный банк страны) Tankan. Япония потратила рекордную сумму долларов на валютную интервенцию

Исследование Tankan проводится раз в три месяца среди 9,2 тысячи крупных японских компаний производственной и непроизводственной сферы. Результат получается путем вычитания из числа положительно оценивших состояние экономики числа отрицательных ответов.

Среди крупных производственных компаний индекс составил 8, что на 1 пункт хуже, чем при предыдущем исследовании, сообщает телеканал NHK. Ухудшение оценки продолжается уже третий квартал.

Среди предприятий непроизводственной сферы наблюдается небольшое улучшение оценки – индекс составил 14 баллов, что на 1 пункт выше, чем результат предыдущего исследования.

В краткосрочной перспективе производственные компании рассчитывают на улучшение ситуации за счет низкого курса иены, что отразилось на их оценке ситуации через три месяца – на 1 пункт выше нынешнего. Предприятия непроизводственной сферы, напротив, склонны пессимистично оценивать перспективы за счет высоких цен на сырье – их оценка конъюнктуры через три месяца ниже нынешней на 3 пункта.