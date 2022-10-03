АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал правительство не оставлять банковскую систему "перед лицом США" после прекращения использования банками страны российской платежной системы "Мир". В Турции оценили последствия отказа банков Турции от системы "Мир"

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.

"Правительство не должно оставлять нашу банковскую систему в одиночестве перед лицом США. Напротив, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться санкционным угрозам США. Санкции против России — это санкции против Турции", — приводит слова Топкурулу газета Aydınlık.