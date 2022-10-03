МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Узбекистане в годовом выражении в сентябре снизилась до 12,2% с 12,3% в августе, основное давление на рост цен по-прежнему оказывает продовольственный сектор, следует из данных госкомстата республики, обнародованных в понедельник. Годовая инфляция в еврозоне рекордно ускорилась по итогам сентября

"В годовом выражении (относительно сентября 2021 года) повышение потребительских цен составило 12,2%", — говорится в сообщении. При этом в августе данный показатель составлял 12,3%.

По данным статведомства, цены на продовольствие в годовом выражении в сентябре выросли на 16,6%, непродовольственная продукция подорожала на 10,9%, услуги — на 6,4%.

В списке продуктов питания за год больше всего подорожали сахар (рост в 1,6 раза), мука и изделия из нее (в 1,5 раза), зерно и крупа (на 31,7%). В перечне непродовольственных товаров — лекарства и медицинская продукция (+13,6%), в секторе услуг — цены в ресторанах и гостиницах (+21%).

В сентябре ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку в 15% в условиях сохранения инфляционных рисков. По оценке регулятора, инфляционные ожидания в экономике в 2022 году, несмотря на снижение, составляют 14-15%.