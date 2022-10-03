МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, рассчитала рост потребительских цен в Турции в сентябре: по ее данным, годовая инфляция ускорилась до 186,27% со 181,37% месяцем ранее, такие данные обнародованы в Twitter группы. Годовая инфляция в Узбекистане замедлилась в сентябре до 12,2%

Годовая инфляция в Турции по итогам августа ускорилась до 80,21% с 79,6% в июле, сообщил ранее Институт статистики страны.

По данным группы, рост потребительских цен в сентябре увеличился на 5,3%.

Центробанк Турции ранее снизил учетную ставку до 12%, при этом рост потребительских цен ускоряется, а национальная валюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 турецкой лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превысил 18,5 лиры.