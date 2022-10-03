МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу Великобритании до негативного со стабильного после решения властей по налогам, сообщает агентство в своем релизе. Долгосрочные кредитные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах сохранены при этом на отметке "AA", краткосрочные — на уровне "A-1+". Fitch подтвердило рейтинг "Узбекнефтегаза" на уровне "BB-"

В сентябре глава минфина Великобритании Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии.

"Негативный прогноз главным образом отражает то, что мы считаем растущими рисками для финансового положения Великобритании в следующие два года… Мы считаем, что объявленные меры могут ослабить финансовое положение Великобритании. На данный момент власти планируют финансировать эти стимулирующие меры через дополнительные займы без каких-либо компенсационных мер со стороны доходов или расходов", — заявило агентство.

В связи с этим S&P ухудшил оценку по дефициту бюджета, а уровень госдолга, согласно релизу, будет подниматься в течение следующих двух-трех лет. Инфляция в текущем году ожидается на уровне 9,5%, затем она замедлится до 5,8% в 2023 году, а в 2024-2025 годах будет ниже 2% — 1,6% и 1,7% соответственно.

Также агентство ожидает, что Великобритания будет в состоянии технической рецессии в ближайшие кварталы, в целом в 2023 году S&P ожидает снижение ВВП страны на 0,5% после роста на 3,3% в текущем. В 2024-2025 годах ВВП Великобритании перейдет к росту — на 1,4% и 1,6% соответственно. В апреле агентство закладывало рост экономики на 2,3% в 2023 году и на 2,2% в 2024 году. Ухудшение прогноза связано в основном с ростом цен на энергию и более слабым мировым ростом.