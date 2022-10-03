МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании COREPER II в понедельник продолжают обсуждать предложенный Еврокомиссией новый пакет антироссийских санкций в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в обнародованной повестке заседания. Названы страны, которые задерживают санкции Евросоюза против России

ЕК 28 сентября представила свои предложения по новому пакету экономических и персональных антироссийских санкций, которые включат расширенные списки персональных ограничений, куда планируется внести лиц, участвовавших в организации референдумов о присоединении к России и представителей Минобороны. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в списках также окажутся "те, кто распространяет дезинформацию".

Постпреды Европейского союза начали обсуждение антироссийских санкций 30 сентября. В повестке нового заседания, которое проходит в понедельник, пункты о санкциях значатся в числе требующих обсуждения. "А) Решение и постановление Совета ЕС относительно ограничительных мер в ответ на признание неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины и ввода российских вооруженных сил в эти районы. В) Решение и постановление Совета относительно ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине. С) Решения Совета, постановление и исполнительное постановление, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Обмен мнениями", — говорится в документе.

При этом санкции могут быть согласованы уже на следующем заседании постпредов ЕС, намеченном на среду, 5 октября.