МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре сократился до 48,4 пункта с 49,6 пункта в августе, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 48,5 пункта. Таким образом, сентябрьский показатель стал минимальным за два года и три месяца.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта, став самым низким также за два года и три месяца. Предварительная оценка составляла 48,3 пункта.

Во Франции индикатор снизился до минимума с мая 2020 года в 47,7 пункта с 50,6 пункта в августе. Предварительная оценка была на уровне 47,8 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.