МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Швейцарии в сентябре снизилась на 0,2% — до 3,3% в годовом исчислении, в частности, из-за замедления роста цен на нефтепродукты, говорится в опубликованном в понедельник отчете Федерального статистического управления (OFS) страны. Инфляция в Турции ускорилась до 83,45 процента

"В сентябре 2022 года индекс потребительских цен (ИПЦ) снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года рост составил +3,3%", — говорится в документе.

Ведомство уточняет, что снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем объясняется несколькими факторами, в том числе снижением цен на топливо, мазут и проживание в отелях.

Национальный банк Швейцарии ранее сообщил о повышении учетной ставки на 0,75 процентных пункта – до 0,5% годовых — в целях борьбы с инфляцией. Прогноз инфляции на текущий год был повышен до 3% с 2,8%, на следующий год – до 2,4% с 1,9%, на 2024 год — до 1,7% с 1,6%.