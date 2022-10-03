МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Турции до "B" с "B+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&P ухудшил прогноз по рейтингу Великобритании до негативного

"Слабая монетарная и фискальная политика и низкие уровни чистого резерва в иностранной валюте поддержали новый этап волатильности турецкой лиры, что влияет на финансовую стабильность… Внешняя позиция Турции остается ключевой кредитной слабостью", — комментируют аналитики агентства.

S&P отмечает также риски, связанные с предстоящими выборами. Так, президентские выборы в Турции, как сообщалось ранее, состоятся 18 июня 2023 года.

Центробанк Турции в сентябре снизил учетную ставку до 12%, при этом рост потребительских цен ускоряется, а национальная валюта слабеет. Так, если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 турецкой лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, а сейчас превышает 18,5 лиры, это вблизи исторического минимума. Согласно опубликованным ранее в понедельник данным, инфляция в Турции ускорилась до 83,45% с 80,21% месяцем ранее.

"Экономика Турции, похоже, замедлится в следующем году на фоне масштабного инфляционного давления, сдерживающего потребление и инвестиции… Мы полагаем, что неопределенность экономической политики останется высокой в преддверии всеобщих выборов в 2023 году с вероятностью мер дополнительного стимулирования в ущерб экономической стабильности", — считает агентство.

Согласно прогнозам агентства, в текущем году ВВП страны поднимется на 5,2% после 11,4% годом ранее, затем рост экономики замедлится до 2,8% в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах ускорится до 3,4%. При этом инфляцию в текущем году S&P оценивает в 74%, затем показатель резко снизится до 40,1% в 2023 году, а в 2024-2025 годах и вовсе составит меньше 20-18% и 12% соответственно.