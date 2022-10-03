МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Антироссийская санкционная политика Запада продолжится, однако к некоторым странам приходит понимание, что они "стреляют себе в ногу". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: Евросоюз предложил сделать исключение из санкций в отношении России

"У нас нет сомнений, что будут продуцироваться новые и новые ограничения, новые и новые вот эти незаконные санкции. Это будет достаточно длительный процесс", — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, некоторые страны начинают понимать, они сами стреляют себе в ногу, а этого нельзя делать до бесконечности.

Песков, назвав санкции "обоюдоострым оружием, подчеркнул, что все эффекты от ограничений бумерангом возвращаются в глобальную инфляцию, в голод и энергетический кризис.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи. Песков отметил, что уже "не обращает на это внимание, произошел эффект привыкания".