МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В бюджете на 2023-2025 годы предусмотрены необходимые ресурсы как на социальную сферу новых регионов России, так и на восстановление их экономик, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. Минфин оценил доходы бюджета в 2023 году от изъятия сверхприбылей компаний

"В федеральном бюджете предусмотрены необходимые ресурсы как на текущее обеспечение, то есть обеспечение тех социальных стандартов, которые действуют в РФ, новых регионов, так и средства на восстановление экономик новых субъектов РФ", — сказал он, выступая на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Министр отметил, что полноценная интеграция новых регионов в состав РФ является приоритетом на предстоящую трехлетку.

Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на минувшей неделе говорил, что бюджет РФ выдержит присоединение новых территорий.