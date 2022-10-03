Минфин заложил в бюджет средства на развитие новых регионов
Глава Минфина Силуанов: бюджет на 2023-2025 годы предусматривает ресурсы для развития новых регионов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. В бюджете на 2023-2025 годы предусмотрены необходимые ресурсы как на социальную сферу новых регионов России, так и на восстановление их экономик, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
"В федеральном бюджете предусмотрены необходимые ресурсы как на текущее обеспечение, то есть обеспечение тех социальных стандартов, которые действуют в РФ, новых регионов, так и средства на восстановление экономик новых субъектов РФ", — сказал он, выступая на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Министр отметил, что полноценная интеграция новых регионов в состав РФ является приоритетом на предстоящую трехлетку.
Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на минувшей неделе говорил, что бюджет РФ выдержит присоединение новых территорий.