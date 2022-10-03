МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел личную встречу с главами новых регионов, сообщил пресс-сектерать российского лидера Дмитрий Песков. Песков рассказал о выгодоприобретателях ЧП с "Северными потоками"

По его словам, президент обсудил с каждым из них в отдельности и со всеми вместе текущую ситуацию.

"Он имел возможность со всеми с ними пообщаться, и по отдельности поговорил, и со всеми вместе о текущей ситуации", — сказал Песков.

Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.

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