МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Товарооборот РФ и Белоруссии уверено растет, несмотря на сложную ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском. Мишустин призвал к укреплению интеграции в Союзном государстве

"Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру и кризисные явления в глобальной экономике, товарооборот России и Белоруссии демонстрирует уверенный рост. В прошлом году он достиг рекордных показателей — 38,5 миллиардов долларов, но в январе-июле этого года он увеличился еще на 5% — до 22 миллиардов долларов", — сказал Мишустин.

Он отметил, что опережающими темпами растет белорусский экспорт в Россию — на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до более 10 миллиардов долларов.

"Мы успешно реализуем крупные совместные экономические проекты, которые рассчитаны на стратегическую перспективу", — добавил премьер-министр РФ.