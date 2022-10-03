МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Олимпийские федерации получают 35% целевых отчислений от букмекерской деятельности, сообщил в ходе выступления на международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава" генеральный директор ППК "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) Алексей Грачев.

ЕРАИ перечисляет целевые отчисления от букмекерской деятельности 115 спортивным федерациям и 2 профессиональными спортивным лигам, в том числе — 51 Олимпийской федерации. Из 9,7 млрд целевых отчислений за 9 месяцев работы ЕРАИ Олимпийским федерациям было перечислено 35 процентов от общей суммы. Лидером по зимним видам спорта (12 спортивных федераций) является Федерация хоккея России, среди летних видов (39 спортивных федераций) — Российский футбольный союз.

"За 9 месяцев работы ЕРАИ собрал и перечислил спортивным федерациям 9,7 млрд рублей. Важно, что двадцать процентов от этой суммы предназначено для развития детско-юношеского спорта. Это позволит растить собственные кадры. Поддерживать юных спортсменов с детства. Сегодня в ходе панельной дискуссии говорилось о важности повышении уровня конкурентоспособности молодых российских спортсменов. В сложившейся ситуации мы имеем для этого все возможности" — прокомментировал Алексей Грачев.

Также в ходе доклада им были озвучены прогнозы по целевым отчислениям в 2022 году. Согласно расчетам аналитиков ЕРАИ, они составят 12 млрд рублей, превысив показатель за предыдущий год на 20 процентов.

Напоминаем, что сейчас в ГД РФ на рассмотрении находится законопроект, в котором предусматривается увеличение субъектов, с которых ЕРАИ взымаются целевые отчисления. Его принятие гарантирует рост внебюджетного финансирования спортивной отрасли.