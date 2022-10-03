МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре снизился до 50,9% с 52,8% в августе, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). В США выросло число действующих нефтяных и газовых буровых установок

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 52,2%. Показатель находится на минимуме с мая 2020 года, отмечается в релизе.

При этом индекс занятости в промышленности страны снизился до 48,7% с уровня августа в 54,2%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.