МЕХИКО, 3 окт — ПРАЙМ. Правительство Мексики достигло нового соглашения с предпринимателями страны о плане действий по борьбе с инфляцией, который будет действовать до конца февраля 2023 года, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Банк Мексики повысил ключевую ставку до 9,25 процента

"Достигнуто соглашение, которое позволит противодействовать проблеме инфляции, роста цен, дефицита", — заявил политик в ходе пресс-конференции в национальном дворце.

По словам министра финансов Рохелио Рамиреса, инфляция в Мексике обусловлена не спросом, как в США, а предложением, поэтому эффективным методом борьбы с ростом цен является увеличение предложения — одновременно с наращиванием предложения продуктов питания власти намерены снижать регуляторные и логистические издержки со стороны государства и производителей.

Власти Мексики согласовали с крупным бизнесом расширение антиинфляционного пакета, принятого весной, который включает сохранение стоимости базовой корзины продуктов питания на уровне 1039 мексиканских песо (51,8 доллара США).

Со своей стороны правительство будет предоставлять компаниям единую лицензию для упрощения санитарных процедур, ввоза товаров и упаковки, сохранит субсидии на топливо и заморозит концессионные ставки для компаний-операторов платных дорог. Рассмотрение любых новых норм, которые могут воспрепятствовать или сделать более дорогим импорт и транспортировку в стране продуктов питания будет отложено.

По данным Национального института статистики и географии Inegi, в середине сентября 2022 года инфляция в Мексике составила 8,76% — это максимальный уровень с 2000 года, ставка ЦБ страны также находится на рекордной отметке 9,25%.