ЖЕНЕВА, 3 окт — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует в 2022 году глобальный рост мировой экономики на 2,5%, он замедлится до 2,1% в 2023 году, говорится в ежегодном докладе ЮНКТАД "Торговля и развитие 2022". Белоусов и генсек ЮНКТАД обсудили экспорт продуктов и удобрений из России

Доклад опубликован на сайте организации.

"ЮНКТАД ожидает, что в 2022 году рост мировой экономики составит 2,5%. Перспективы ухудшаются: в 2023 году ожидается дальнейшее замедление роста до 2,1%, в результате чего реальный ВВП к концу 2023 года будет все еще ниже допандемийного тренда, а совокупный дефицит составит более 17 триллионов долларов — почти 20% мирового дохода", — говорится в документе.

В докладе добавляется, что "денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика стран с развитой экономикой может привести мир к глобальной рецессии и длительной стагнации".

"Ожидается, что повышение процентных ставок в Соединенных Штатах в этом году приведет к сокращению будущих доходов развивающихся стран (за исключением Китая) примерно на 3600 миллиардов долларов и предвещает еще большие трудности", — предупреждает ЮНКТАД.

Согласно докладу, 46 развивающихся стран серьезно подвержены множественным экономическим потрясениям, а еще 48 подвергаются серьезному риску, что усиливает угрозу глобального долгового кризиса.

"Крупные многонациональные корпорации, обладающие значительной рыночной властью, похоже, неправомерно воспользовались нынешними условиями, увеличив свою маржу для увеличения прибыли", — отмечают члены конференции.

ЮНКТАД является ведущим учреждением ООН, занимающимся вопросами торговли и развития, в его состав входят 195 стран-членов.