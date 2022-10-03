БРЮССЕЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Недавние оценки и исследования свидетельствуют об ухудшении краткосрочных прогнозов роста экономики и инфляции в еврозоне, говорится в заявлении министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) после их заседания в понедельник. В ЕЦБ заявили об увеличении рисков для роста еврозоны

"Недавние прогнозы и показатели исследований указывают на ухудшение краткосрочных прогнозов роста и инфляции с дальнейшими перебоями в поставках газа", — отмечается в нем.

Годовая инфляция в еврозоне, куда входят 19 стран Евросоюза, ускорилась по предварительной оценке в сентябре до рекордных 10% с 9,1% месяцем ранее, сообщал Евростат. Как заявил после Еврогруппы глава Европейского механизма стабильности (ESM) Клаус Реглинг, рынки ожидают сокращения экономики еврозоны в ближайшие несколько кварталов, и, в зависимости от поставок энергоносителей, не исключена рецессия в регионе следующем году.

Еврогруппа в своем заявлении также отметила, что еврозоне необходима тесная координация экономической политики. В частности, властям региона нужно стремиться к тому, чтобы возросшие цены на энергоносители не привели бы к более стойкому ускорению инфляции, которое могло бы повредить экономике.

"Поэтому мы стремимся воздерживаться от политики, которая усилит инфляционное давление", — говориться в релизе.

Еврогруппа также отметила, что необходимости в широкой поддержке спроса при помощи фискальной политики в 2023 году нет.