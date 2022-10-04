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На химзаводе в Узбекистане прогремел взрыв
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Взрыв прогремел на заводе по производству азотных удобрений "Максам-Чирчик" в узбекском городе Чирчик, сообщила местная администрация в телеграм. ЧП произошло около 8.30 (06.30... ПРАЙМ, 04.10.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Взрыв прогремел на заводе по производству азотных удобрений "Максам-Чирчик" в узбекском городе Чирчик, сообщила местная администрация в телеграм.
ЧП произошло около 8.30 (06.30 мск) в цехе синтеза. Согласно данным, причиной взрыва стал пожар. Пострадавших и разрушений нет.
Завод занимает второе место в списке крупнейших производителей азотных удобрений в Узбекистане.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и техника, которые борются с огнем.
Причины инцидента выясняются.