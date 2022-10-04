МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Взрыв прогремел на заводе по производству азотных удобрений "Максам-Чирчик" в узбекском городе Чирчик, сообщила местная администрация в телеграм.

ЧП произошло около 8.30 (06.30 мск) в цехе синтеза. Согласно данным, причиной взрыва стал пожар. Пострадавших и разрушений нет.

Завод занимает второе место в списке крупнейших производителей азотных удобрений в Узбекистане.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и техника, которые борются с огнем.

Причины инцидента выясняются.