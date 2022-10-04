МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей в связи с тем, что стриминговый сервис не удалил интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем. Московский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить противоправную информацию

"Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", — передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как уточняется, в интервью содержались фейки о российской спецоперации на Украине.

В конце августа сервис уже получил штраф в размере трех миллионов рублей за фейки о СВО – также из-за интервью с Арестовичем.