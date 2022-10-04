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Суд оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей
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Суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей в связи с тем, что стриминговый сервис не удалил интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем. "Twitch... ПРАЙМ, 04.10.2022
экономика, новости, twitch, суд, штраф
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал Twitch на четыре миллиона рублей в связи с тем, что стриминговый сервис не удалил интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем.
"Twitch Interactive, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", — передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как уточняется, в интервью содержались фейки о российской спецоперации на Украине.
В конце августа сервис уже получил штраф в размере трех миллионов рублей за фейки о СВО – также из-за интервью с Арестовичем.