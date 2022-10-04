МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Wikimedia Foundation может получить штраф на сумму до четырех миллионов рублей за отказ удалить из "Википедии" противоправную информацию о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из здания московского суда.

Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.

Московский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить противоправную информацию

Как уточняется, на компанию был составлен административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Суд рассмотрит дело 18 октября. Максимальное наказание – штраф в четыре миллиона рублей.

В тот же день будут рассмотрены два протокола на стриминговый сервис Twitch в связи с фейками о СВО.