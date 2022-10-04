"Википедии" грозит штраф на четыре миллиона рублей за фейки о спецоперации
"Википедии" грозит штраф на сумму до четырех миллионов рублей за отказ удалить фейки о спецопераци
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Wikimedia Foundation может получить штраф на сумму до четырех миллионов рублей за отказ удалить из "Википедии" противоправную информацию о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из здания московского суда.
Как уточняется, на компанию был составлен административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Суд рассмотрит дело 18 октября. Максимальное наказание – штраф в четыре миллиона рублей.
В тот же день будут рассмотрены два протокола на стриминговый сервис Twitch в связи с фейками о СВО.