МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Wikimedia Foundation может получить штраф на сумму до четырех миллионов рублей за отказ удалить из "Википедии" противоправную информацию о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из здания московского суда. Московский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить противоправную информацию

Как уточняется, на компанию был составлен административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Суд рассмотрит дело 18 октября. Максимальное наказание – штраф в четыре миллиона рублей.

В тот же день будут рассмотрены два протокола на стриминговый сервис Twitch в связи с фейками о СВО.