2022-10-04T12:53:25+03:00
2022-10-04T12:53:25+03:00
2022-10-04T12:53:25+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221004/838350183.html
Пенсионный фонд назвал число россиян, получающих социальные услуги деньгами
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Около 11,3 миллиона россиян получают социальные услуги в денежной форме, а пять миллионов – услугами, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России. "На данный момент услугами... ПРАЙМ, 04.10.2022
экономика, новости, пфр, выплаты, соцподдержка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Около 11,3 миллиона россиян получают социальные услуги в денежной форме, а пять миллионов – услугами, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
"На данный момент услугами имеют право пользоваться 5 миллионов человек, деньгами НСУ получают 11,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 1 сентября ПФР получил 443 тысячи заявлений о выборе формы набора соцуслуг, их рассмотрят до конца текущего года.
Право на получение такого вида соцпомощи имеют инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды.
В набор социальных услуг входят:
- лекарства и медицинские изделия,
- лечебное питание,
- путевки в санатории,
- бесплатный проезд на электричках к месту лечения и обратно.
Размер ежемесячного НСУ с 1 февраля 2022 года составляет 1313 рублей 44 копейки.