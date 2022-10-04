МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Около 11,3 миллиона россиян получают социальные услуги в денежной форме, а пять миллионов – услугами, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России. Эксперт рассказал, как получить всю накопленную пенсию разом

"На данный момент услугами имеют право пользоваться 5 миллионов человек, деньгами НСУ получают 11,3 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября ПФР получил 443 тысячи заявлений о выборе формы набора соцуслуг, их рассмотрят до конца текущего года.

Право на получение такого вида соцпомощи имеют инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды.

В набор социальных услуг входят:



лекарства и медицинские изделия,

лечебное питание,

путевки в санатории,

бесплатный проезд на электричках к месту лечения и обратно.

Размер ежемесячного НСУ с 1 февраля 2022 года составляет 1313 рублей 44 копейки.