МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Финское внешнеполитическое ведомство не разрешило экспорт ледокола, который российский "Норникель" строит в Финляндии, сообщает во вторник верфь Helsinki Shipyard. Финляндия готовится к перебоям в электроснабжении этой зимой

О том, что финская верфь Helsinki Shipyard ОY, принадлежащая совладельцам российской круизной судоходной компании "Водоход", построит ледокол для компании "Норильский никель", было объявлено 18 января. Банк "Санкт-Петербург" в начале февраля предоставил верфи банковские гарантии на 76,8 миллиона евро. Ожидалось, что строительство ледокола начнется в 2022 году, а к зимнему сезону 2025 года судно будет передано заказчику.

"Согласно информации, полученной от министерства иностранных дел,…министерство вынесло отрицательное решение относительно экспортной лицензии на ледокол, заказанный "Норильским никелем", — говорится в сообщении верфи. Решение было принято 30 сентября.

Новый ледокол мощностью 30 МВт должен был эксплуатироваться в районах Енисея и в Карском море, обеспечивая проводку судов к порту Дудинка. Предполагалось, что портом приписки ледокола станет Мурманск.

Helsinki Shipyard ОY – финская судостроительная компания, в состав которой входит верфь в Хельсинки. Предназначена главным образом для строительства ледоколов и других судов ледового класса для работы в арктических регионах.