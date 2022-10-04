МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Европейский центральный банк поднимет ставки настолько высоко, насколько будет необходимо для обуздания инфляции, хотя темпы повышения ставок могут замедлится с началом нового года, сказал во вторник представитель ЕЦБ и глава французского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало. В ЕЦБ поддержали значительное повышение процентной ставки в октябре

Он отметил, что базовая инфляция, не учитывающая цены на энергоносители и продукты питания, которые центральный банк никак не может контролировать, достигла 4,8%, добавив, что она приобрела слишком широкий охват и слишком высока.

"Мы поднимем процентные ставки настолько, насколько будет необходимо, чтобы замедлить базовую инфляцию", — сказал Виллеруа в интервью голландской газете NRC.

"Это, кстати, будет иметь позитивные последствия для чистого дохода банков, — добавил он. — Европейские банки более устойчивы, чем некоторые опасаются".

Европейские банки в последние дни оказались под давлением на финансовых рынках ввиду обеспокоенности состоянием швейцарской группы Credit Suisse.После повышения ключевой ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в июле и на 75 базисных пунктов в сентябре очень важно, чтобы следующие шаги были "последовательными", отметил Виллеруа. Это означает необходимость избегать провоцирования потрясений на рынках или слишком резкого ужесточения финансовых условий для домохозяйств и компаний, пояснил он.

Виллеруа сказал, что ЕЦБ следует к концу года "без колебаний" поднять процентные ставки до уровня, при котором они не будет стимулировать или тормозить экономический рост. По его оценкам, этот уровень находится "ниже или около 2%".

После этого ЕЦБ может переходить ко второму этапу цикла нормализации денежно-кредитной политики, который, по его словам, будет "более гибким и, возможно, более медленным".

"Это не значит, что повышение ставок на этом закончится, — заявил он. — Тем не менее, нам будет нужно в комплексе оценить перспективы инфляции и экономики".