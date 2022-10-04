МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Силуанов рассказал, какой дефицит бюджета России ожидается в 2022 году

Документ, внесенный правительством, предусматривает утверждение объема доходов федерального бюджета на 2023 год в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходов – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходы — до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно.

В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Причем основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание журналистов, что на протяжении 2023-2025 годов основным источником доходов федерального бюджета от использования имущества, находящегося в государственной собственности, как и прежде, будут выплаты дивидендов.

"В 2022 году доходы по дивидендам составят 850 миллиардов рублей, в 2023 году — прогнозируются в размере 544 миллиардов рублей. Было бы правильно придать использованию дивидендов целевой характер и направить их в качестве государственных инвестиций в высокотехнологические проекты в стратегических отраслях экономики, в частности, оборонно-промышленного комплекса, а также проекты импортозамещения критически важного оборудования", — считает Гаврилов.