ВАШИНГТОН, 4 окт — ПРАЙМ. ВВП России снизится на 4,5% и 3,6% в 2022 и 2023 годах, соответственно, и вернется к росту в 2024 году, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка. АКРА спрогнозировало сокращение ВВП России не более чем на пять процентов

После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%.

"Хотя чрезвычайные политические меры предотвратили экономический коллапс, эффект от санкций будет, как ожидается, нарастать с течением времени", — сказано в докладе.

В числе негативных факторов, влияющих на российскую экономику, названы санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов, которое размывает потребительский спрос. В будущем году банк ждет дальнейшего ослабления "всех драйверов роста" из-за вступления в силу европейских нефтяных эмбарго.

По прогнозу Всемирного банка, на фоне конфликта на Украине и энергетического кризиса, вызванного перебоями с поставками из России, совокупный ВВП стран Европы и Центральной Азии снизится в нынешнем году на 0,2% и поднимется в следующем только на 0,3%.