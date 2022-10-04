МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Инфляция — самая серьезная из проблем, стоящих перед Федеральной резервной системой, и на ее решение "может потребоваться некоторое время", сказал во вторник член правления ФРС Филип Джефферсон в своем первом публичном выступлении после его включения в состав руководящего органа американского центрального банка. Эксперты предрекли сильнейшую рецессию из-за агрессивной политики ФРС

"На восстановление ценовой стабильности может потребоваться некоторое время, и, вероятно, это будет предполагать период, когда экономический рост будет ниже тренда", — сказал Джефферсон на конференции в Атланте, присоединившись к другим руководителям ФРС, считающим необходимым продолжать повышение процентных ставок для ослабления ценового давления.

"Хочу заверить вас, что мои коллеги и я полны уверенности в том, что нам удастся вернуть инфляцию на уровень 2%, — отметил он. — Мы намерены продолжать принимать необходимые меры".

Джефферсон, экономист и бывший администратор колледжа, был назначен в правление ФРС президентом Джо Байденом. В мае его кандидатура была утверждена сенатом. Он и два других новых управляющих присоединились к руководству центрального банка в период самых стремительных за десятилетия изменений в денежно-кредитной политике США.

ФРС проводит агрессивное повышение процентных ставок для обуздания инфляции, достигшей многолетних максимумов. С начала года ключевая процентная ставка была поднята с уровня, близкого к нулю, до текущего диапазона 3,00%-3,25%. Ожидается, что к началу следующего года ставка достигнет 4,6%.

Джефферсон не говорил, считает ли необходимым четвертый раз подряд повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов на очередном заседании ФРС, которое состоится 1-2 ноября. Инвесторы ожидают, что ставка будет повышена на 75 или на 50 базисных пунктов.