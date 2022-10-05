МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре вырос до 51,1 пункта с августовских 49,9 пункта, говорится в сообщении S&P Global. Эксперты спрогнозировали рост цен в России в октябре на 13 процентов

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекций на сезонные изменения S&P Global Russia составил 51,1 пункта в сентябре, что выше, чем 49,9 пункта в августе… Рост производства был исторически слабым. По сообщениям, он обусловлен дальнейшим ростом спроса со стороны клиентов и новыми заказами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сентябре наблюдался четвертый подряд ежемесячный рост новых заказов. Повышение спроса, как сообщается, было обусловлено появлением новых клиентов, но в основном за счет внутреннего рынка, поскольку новые экспортные заказы снова упали.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.