МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цифровая экосистема национального проекта "Производительность труда" запущена по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин призвал перестраивать логистику и товарные потоки

"По поручению первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова в России запущена цифровая экосистема нацпроекта "Производительность труда". Платформа "Эффективность.рф" поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с экспертом, который поможет определить уровень цифровой зрелости среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Кроме того, эксперты платформы помогут подобрать программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, информационных технологий, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом исходя из потребностей компании. Они также помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант. Это сократит сроки и затраты бизнеса при подборе, установке и эксплуатации ПО, а предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку, добавляет кабмин. Правительство запустит новые меры поддержи малого бизнеса

Уточняется, что воспользоваться платформой могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта "Производительность труда". Это компании с оборотом более 400 миллионов рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.

Уже сейчас сервисами экосистемы воспользовались более 250 организаций, а к концу 2024 года порядка 4 тысяч компаний станут пользователями платформы "Эффективность.рф", считают в правительстве.