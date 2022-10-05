МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 14-17 июня 2023 года в Петербурге, сообщили в фонде "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова. Ялтинский международный экономический форум перенесут на весну 2023 года

"Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире", – приводятся в сообщении слова Кобякова.

Уточняется, что в мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.