МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Единую свободную экономическую зону (СЭЗ) с преференциальным режимом для инвесторов планируется создать на новых территориях РФ по аналогии с Крымом и Севастополем, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. Минсельхоз оценил возможный урожай после вступления в Россию новых регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договоры о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

"…Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик, заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, чьи слова приводит пресс-служба.

"Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве… Этот потенциал властями Украины был серьезно не дофинансирован и требует значительных инвестиций", — сказал Назаров.

По его оценке, которая приводится в пресс-релизе, принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по основным отраслям: в металлургии на 20%, в угольной отрасли на 6%, в производстве зерновых — более чем на 10%, подсолнечника — более чем на 20%. При этом ВРП новых регионов в течение пяти лет может достичь около 3 триллионов рублей.

МЭР уточняет, что особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на 10 лет от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%. Режим СЭЗ также освобождает от налога на имущество на 10 лет и от земельного налога на три года. Также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% на весь срок существования свободной экономической зоны.