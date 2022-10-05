МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Скидка на оплату госпошлин через портал "Госуслуги" перестанет действовать с нового года, сообщила пресс-служба Министерства финансов. МВД предложило упростить получение водительских прав

Отмечается, что это учитывалось при формировании доходной части федерального бюджета на 2023 год.

Сейчас россияне могут получить автоматическую скидку в 30 процентов при оплате государственных пошлин через "Госуслуги". При этом в Минфине напомнили, что мера изначально вводилась на временной основе – до 1 января 2023 года.

"Поскольку предложений о ее продлении не поступало, то доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки", — уточнили в ведомстве.