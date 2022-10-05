ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. Экономика Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) в 2022 году вырастет на 5,5% — самым быстрым темпом с 2016 года, прогнозирует Всемирный банк. Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2022 году

"Экономика Ближнего Востока и Северной Африки, как ожидается, вырастет на 5,5% в текущем году, что станет самым быстрым темпом с 2016 года", — говорится в опубликованном в среду прогнозе ВБ.

"Рост все еще остается неровным внутри региона, поскольку страны до сих пор пытаются преодолеть сохраняющиеся последствия пандемии COVID-19, сталкиваются с новыми шоками от роста цен на нефть и продовольствие, вызванными военными действиями на Украине", — отмечается в документе.

Во Всемирном банке также отметили, что негативное влияние оказывает глобальное увеличение учетных ставок и замедление экономик США, Китая и зоны евро.

В 2023 году рост экономики региона, как ожидается, замедлится до 3,5%.