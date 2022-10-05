МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов из фракции "Единая Россия" и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам, в целях повышения прозрачности их деятельности, повышения качества производимой продукции и борьбы с нелегальным производством, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

Так, требования к уставному капиталу обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта организаций повышаются до 100 миллионов рублей с 10 миллионов. При этом вводится запрет на его оплату неденежными средствами и заемными средствами учредителей. Снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

Помимо этого, устанавливаются требования к деловой репутации руководителей и членов органов управления организаций, которые обращаются за получением лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам, или уже имеют такую лицензию. Устанавливается и ряд требований, касающихся бенефициарных владельцев, аффилированных лиц и лиц, прямо или косвенно владеющих более 10% уставного капитала организации, а также раскрытия структуры и состава акционеров таких организаций.

В случае аннулирования лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта законопроект запрещает в течение пяти лет со дня принятия такого решения использовать основное технологическое оборудование, которое использовалось для такой деятельности. А перечень оснований для отказа в выдаче лицензии дополняется наличием информации о намерении использовать такое оборудования до истечения этого пятилетнего срока, а также о возбужденном деле о банкротстве, процессе ликвидации или исключении из реестра юрлиц организации или входящих в одну группу с заявителем лиц. Продажи водки и другого крепкого алкоголя в России упали за полгода

Основанием для приостановления или отказа в выдаче лицензии станет и выявление среди бенефициарных владельцев либо акционеров с долей участия более 10%, лиц, которые не соответствуют требованиям деловой репутации, зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, являются владельцами или акционерами организаций, у которых аннулирована лицензия на производство этилового спирта и с даты аннулирования прошло менее пяти лет.

Помимо этого, предусмотрена возможность добровольного объединения производителей этилового спирта в саморегулируемую организацию федерального уровня (должна объединять организации, имеющие не менее трех четвертей всех производственных мощностей). В случае принятия предполагается поэтапное введение закона в силу, при этом его положения не будут распространяться на организации, производящие дистилляты (винный, виноградный, коньячный) и винодельческую продукции, поскольку регулирование их деятельности осуществляется законодательством о виноградарстве и виноделии.