МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк, прогнозирующий спад ВВП РФ в 2022 году на 4,5%, слишком консервативен в своих оценках; в целом, как правило, такие прогнозы не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительств, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. Всемирный банк улучшил прогноз по российскому ВВП в 2022 году

Во вторник Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз, в соответствии с которым ожидается снижение ВВП России в 2022 году на 4,5%, падение продолжится и в 2023 году и составит 3,6%. После двух лет ожидаемого падения рост, по оценкам банка, составит 1,6%.

"Это их собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", — сказал Решетников журналистам на просьбу прокомментировать прогноз ВБ.

"Что касается 2023 года, они не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", — добавил министр. ВТО сохранила прогноз роста мировой экономики на текущий год

Он также отметил, что прогноз министерства по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе.

На прошлой неделе Решетников говорил, что экономика России преодолеет спад в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного. По его словам, власти РФ подготовили сценарий ускоренной адаптации экономики. Среди приоритетов плана — развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков; импортозамещение; работа по обеспечению технологического суверенитета и цифровизация, а также стимулирование инвестиционной активности.

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.