МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг примет участие в работе Второго Каспийского экономического форума, пленарное заседание мероприятия состоится в инновационном центре "Сколково". Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства. Лавров: Каспий может стать одним из крупнейших в Евразии транспортных узлов

В ходе форума будут рассмотрены ключевые вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в прикаспийском регионе. Основное внимание участники уделят совместным проектам в области транспортной инфраструктуры, энергетики, охраны окружающей среды, а также развитию межрегионального взаимодействия и культурно-гуманитарных связей.

Вместе с Мишустиным в Каспийском экономическом саммите примут участие премьер Азербайджана Али Идаят оглу Асадов, премьер Казахстана Алихан Смаилов, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер и вице-премьер Туркменистана Ходжамырат Гельдымурадов.

ЗАДАЧИ "КАСПИЙСКОЙ ПЯТЕРКИ"

Президент РФ Владимир Путин еще в июне, во время поездки в Ашхабад на Шестой Каспийский саммит анонсировал организацию Каспийского экономического форума в Москве. Глава государства тогда отметил, что мероприятию отводится значимая роль в контексте задач, которые стоят перед "каспийской пятеркой". В их числе — наращивание региональных торгово-инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации.

Россия готова принимать самое активное участие в работе по повышению уровня жизни жителей Каспийского региона и его устойчивому развитию, сообщал Путин. Объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. В 2021 году товарооборот увеличился на 35% и составил 34 миллиарда долларов. В январе-апреле 2022 года он прибавил еще 12,5%, отмечал президент РФ.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на энергетических проектах. В частности, упомянул, что государства "пятерки" уже реализуют договоренности о совместной эксплуатации в акваториях Каспия месторождений нефти и газа. Кроме того, Москва заинтересована в выстраивании международного транспортного коридора "Север — Юг" — масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7200 километров – от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии.

КАСПИЙ И ГЕОПОЛИТИКА

Первый Каспийский форум проходил в 2019 году в Туркменистане. В нем принимал участие тогда еще премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (ныне зампредседателя Совбеза РФ). В своем выступлении он обратил внимание не только на экономические и экологические темы, но и на угрозы, с которыми сталкиваются страны: терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция.

Кроме того, Медведев называл Каспийский регион "точкой пересечения геополитических и экономических интересов многих ведущих государств" и "одним из узловых регионов глобальной политики". Причина — в его природных ресурсах. Вместе со странами Персидского залива он образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено около 70% мировых запасов нефти и 40% – природного газа, сообщал Медведев, отмечая, что для прикаспийских стран это геостратегическое преимущество и одно из важнейших направлений сотрудничества.