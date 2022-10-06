МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте для Великобритании, сам рейтинг подтвержден на уровне "АA". Fitch сохранило рейтинг Alibaba на уровне "A+"

"Агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Соединенного Королевства (UK) в иностранной валюте (LTFC) со стабильного на негативный и подтвердило РДЭ на уровне "AA", — говорится в сообщении агентства.