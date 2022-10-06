МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Претензии польских властей к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, считает директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин. Президент Польши заявил, что Россия должна выплатить Украине репарации

"Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий", — сказал дипломат РИА Новости.

По его словам, Варшава для решения внутриполитических проблем часто обращается "к историческому ревизионизму".

Тяпкин отметил, что "вопиющая аморальность польских властей очевидна", поскольку без победы СССР "Польши как национального государства не существовало бы".

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.