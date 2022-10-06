МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Схема мошенников, при которой они представляются сотрудниками Центрального банка России, стала очень широко использоваться в последнее время, сообщил регулятор.

Приложение мессенджера WhatsApp на экране смартфона

Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp

"Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка. Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью", — говорится в сообщении.

Такие документы могут содержать фамилии реальных работников — эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора, пояснил ЦБ. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить денег или оформить на него кредит, указал регулятор.

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.

Человек с телефоном

Россиянам рассказали, как их могут найти по номеру телефона

При поступлении телефонного звонка от мошенника нужно немедленно прервать разговор и по возможности заблокировать его номер, рекомендует ЦБ.

"При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты", — указывается в сообщении.