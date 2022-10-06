МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Схема мошенников, при которой они представляются сотрудниками Центрального банка России, стала очень широко использоваться в последнее время, сообщил регулятор. Дуров предупредил об опасности мессенджера WhatsApp

"Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка. Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью", — говорится в сообщении.

Такие документы могут содержать фамилии реальных работников — эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора, пояснил ЦБ. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить денег или оформить на него кредит, указал регулятор.

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Россиянам рассказали, как их могут найти по номеру телефона

При поступлении телефонного звонка от мошенника нужно немедленно прервать разговор и по возможности заблокировать его номер, рекомендует ЦБ.

"При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты", — указывается в сообщении.